Männer prügeln in Hamburger Bahnhof aufeinander ein und stürzen – schwer verletzt

Am Abend des Ostersonntag ist es in der Neustadt zu einem größeren Rettungsdiensteinsatz gekommen. Zwei Männer waren im Bahnhof Jungfernstieg in Streit geraten und auf einer Rolltreppe aufeinander losgegangen. Beide stürzten dabei und zogen sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 23.10 meldeten Passanten über den Notruf, dass auf dem Bahnsteig der S3 zwei Männer in aggressiver Weise aufeinander losgegangen sind. Auf der langen Rolltreppe nach oben sei der Streit dann eskaliert. Die Männer prügelten aufeinander ein, stürzten schließlich und verletzten sich dabei schwer.

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Bundespolizei rückten an. Die Sanitäter versorgten die schwer Verletzen, danach kamen sie in eine Klinik. Die Bundespolizei ermittelt.

Der Einsatz war gerade beendet, als Bundespolizisten ein Pärchen ohne Maske im Bahnhof antrafen. Als es von Bundespolizisten darauf hingewiesen wurde, soll die Frau ausgerastet sein und die Beamten angegriffen haben. Die wehrten den Übergriff ab, brachten die Frau zu Boden und legten ihr Handschellen an. Ebenso ihrem Begleiter, der mit der Maßnahme nicht einverstanden war. Beide kamen auf die Wache.