Streit in Hamburg eskaliert: In der Wohnung: Bewohner verletzt Vermieter mit Messer

Borgfelde –

Ein Streit in Hamburg endet blutig: Am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr hat es in einer Wohnung in der Bethesdastraße 2 in Borgfelde eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegeben. Dabei wurde einer der Beteiligten verletzt.

Laut der Polizei soll ein Nachbarschaftsstreit der Auslöser für die Auseinandersetzung und die Attacke gewesen sein. Ein Mieter soll dabei seinen Vermieter mit einem Messer verletzt haben. Der Mann sei laut Polizei am Oberkörper getroffen worden.

Hamburg: Vermieter nach Streit in Wohnung mit Messer verletzt

Er wurde noch vor Ort von den Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Zum Gesundheitszustand des Mannes und der Schwere der Verletzung gibt es noch keine Informationen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (maw)