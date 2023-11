Gastgeber mit Messer angegriffen: Ein Verletzter in Hamburger Wohnung

In einer Wohnung in Jenfeld hat ein Mann seinen Gastgeber mit einem Messer attackiert. Er wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 23.40 Uhr meldete ein Anrufer den Angriff. Er habe einen Mann, den er vom Hauptbahnhof kenne, in seine Wohnung in der Raja-Ilinauk-Straße in Jenfeld mitgenommen. Dort sei es zum Streit gekommen, der Bekannte habe ihn mit einem Messer verletzt. Der Anrufer schloss sich daraufhin in einem Zimmer der Wohnung ein.

Streit in Hamburg eskaliert: Ein Verletzter bei Messerangriff

Die Beamten trafen den Tatverdächtigen auf dem Balkon der Wohnung an. Er habe sich ruhig verhalten, wie der Lagedienst der MOPO sagte.

Der Anrufer hatte bei der Auseinandersetzung Schnittverletzungen an der Hand erlitten. Er wurde von Sanitätern vor Ort versorgt und blieb in der Wohnung.

Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Der Hintergrund des eskalierten Streits ist unklar.