Streit unter Nachbarn eskaliert: Mann niedergestochen – SEK stürmt Wohnung

Einsatz für die Polizei in Billstedt: An der Möllner Landstraße ist am Sonntagabend ein Mann niedergestochen worden. Das Sondereinsatzkommando (SEK) stürmte die Wohnung des Verdächtigen.

Zu dem Einsatz kam es gegen 20.15 Uhr. Laut Polizei war ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Ein Mann soll seinem Opfer Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt haben. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.

Hamburg: SEK im Einsatz nach Messerstecherei

Der Täter soll nach der Attacke in seine Wohnung geflüchtet sein. Als er dort nicht auf Ansprache der Polizei reagierte, wurde das SEK angefordert.

Das könnte Sie auch interessieren: Flughafen-Geiselnehmer hatte seine Tochter schon einmal entführt

Die Beamten brachen die Wohnung auf und warfen eine Blendgranate. Der Verdächtige konnte jedoch nicht angetroffen werden, der Mann ist auf der Flucht. (paul)