Streit in beliebter Bar an U-Bahnstation – Pistole und Messer gefunden

So richtig friedlich verlief das neue Jahr in einer Bar in Barmbek-Süd nicht. Mehrere Personen gerieten in Streit. Es kam zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei rückte an – und fand eine Waffe in einem Briefkasten.

Der Notruf ging gegen 3 Uhr bei der Polizei ein. Es wurde eine Auseinandersetzung von zehn Personen in der Metro Bar an der U-Bahnstation Dehnhaide gemeldet.

Sofort rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an. Eine Mann wurde mit einem Messer verletzt, er kam in ein Krankenhaus.

Im Zuge der Ermittlungen wurde ein Briefkasten mit einem Brecheisen geöffnet. Die Beamten stellten eine Pistole und bei den Durchsuchungen auch ein Messer sicher. Ein Mann wurde in Handschellen abgeführt.