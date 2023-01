Feuerwehr mit Pyro beschossen – Polizei hält Anwohner in Schach

Eigentlich wollte die Feuerwehr in Hausbruch nur schnell ein Feuer in einem Müllcontainer löschen. Doch der Einsatz gerät außer Kontrolle, die Retter werden mit Pyrotechnik beschossen und behindert. Die Polizei rückt mit einer Hundertschaft an.

Der Notruf ging gegen 0:45 Uhr ein. Es wurde ein Feuer in einem Müllcontainer im Stubbenhof in Hausbruch gemeldet. Die Feuerwehr fuhr in die Straße ein und wurde mit Böllern und Raketen empfangen, so dass der Einsatz abgebrochen und die Polizei zur Unterstützung angefordert wurde.

Die kam mit einer Hundertschaft und hielt die Anwohner in Schacht. Ein Mann leistete dabei erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizisten leicht. Der Randalierer kam in Gewahrsam, wie die Polizei der MOPO berichtet.

Im Rahmen des Einsatzes wurden noch eingeschlagene Fenster an zwei Fahrzeugen festgestellt. Die Autos wurden gesichert. Gegen 3.11 Uhr war der Einsatz beendet.