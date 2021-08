Streit im Laubengang: Hamburg: Mann (42) mit Messer verletzt – Krankenhaus

Wilhelmsburg –

Am Samstagmittag hat es in einer Wohnung in der Georg-Wilhelm-Straße im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg offenbar eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Dabei wurde eine Person, ein 42 Jahre alter Mann, verletzt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Wie die Polizei mitteilte, gab der 42-Jährige an, im Laubengang seines Treppenhauses von zwei Männern attackiert worden zu sein, offenbar im Zuge eines Streits – alle Beteiligte sollen betrunken gewesen sein.

Hamburg: Mann (42) mit Messer verletzt – Krankenhaus

Das Opfer wurde mit einem Messerstich am Rücken verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob er in Lebensgefahr schwebte, war zunächst unklar.

Das könnte Sie auch interessieren: Teenie mit Messerstichen verletzt

Die Kripo übernahm die Tatortarbeit. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (maw)