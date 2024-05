Streit in Hamburger Unterkunft eskaliert: Plötzlich zieht einer ein Messer

Bei einem Streit in einer Bergedorfer Flüchtlingsunterkunft ist am Samstagmorgen ein Mann verletzt worden. Sein Gegner griff ihn offenbar mit einem Messer an. Die Kripo ermittelt.

Um kurz vor 10 Uhr wurde die Polizei alarmiert: Die zwei Männer hätten sich zunächst nur gestritten, dann sei der Konflikt aber handgreiflich geworden, so Anrufer.

Streit in Hamburger Flüchtlingsunterkunft – Polizei schlichtet

Während der Auseinandersetzung soll einer dann ein Messer gezückt und seinen Kontrahenten – glücklicherweise nur oberflächlich – damit verletzt haben. Die Beamten konnten die Schlägerei auf dem Gelände an der Brookkehre beenden und die Männer voneinander trennen.

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst behandelt und kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Messer-Angreifer wurde festgenommen und mit zur Wache genommen.

Die Beamten vernahmen mehrere Zeugen vor Ort, die Kripo ermittelt inzwischen in der Sache. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. (dg)