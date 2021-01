Streit eskaliert: Handwerker ruft Polizei: SEK stürmt Hamburger Wohnung

Bramfeld -

Ein Streit in Hamburg-Bramfeld hat am Mittwochnachmittag mit dem Einsatz von Spezialkräften der Polizei geendet. In einem Miethaus waren zwei Personen in Streit geraten. Dabei soll eine Waffe gezeigt worden sein.

Wie die MOPO erfuhr, soll sich der Vorfall gegen 15 Uhr in der Heukoppel zugetragen haben. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, seien ein Anwohner und ein Handwerker im Treppenhaus in Streit geraten.

Nach Nachbarschaftsstreit in Hamburg: SEK stürmt Wohnung

Die Beiden sollen sich bepöbelt und gegenseitig die Schuld zugewiesen haben, heißt es. Dann soll der Mann eine Waffe gezeigt haben, woraufhin der Handwerker die Polizei alarmierte. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an und umstellte das Haus. Zur Sicherheit wurde das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) angefordert.

Während die schwer bewaffneten Beamten der BFE die Umgebung sicherten, stürmte das SEK die Wohnung des Mannes. Doch die war leer. Nach ihm wird nun gefahndet.