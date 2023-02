Brüder werden bei Streit verletzt – einer kriegt ein Messer in den Rücken

Aufregung in Harburg: Auf der Wilstorfer Straße ist ein Streit unter fünf Männern eskaliert. Zwei Brüder (26, 28) wurden dabei verletzt – einer davon durch einen Messerstich in den Rücken.

Die Polizei stieß nur zufällig auf die Auseinandersetzung gegenüber vom Phoenix-Center: Ein Streifenwagen sei dort vorbeigefahren, die Beamten hätten die Männern gesehen, die sich gegenseitig attackierten, so ein Polizeisprecher. Ein 30-Jähriger sei zu Boden gedrückt worden. „Die Beamten trennten die Männer und beruhigten die Situation.“

30-Jähriger nach Streit mit Messer in Harburg in Haft

Am Boden soll einer der zwei mutmaßlichen Täter gelegen haben. Die Polizei führt ihn als Beschuldigten, leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Er kam in U-Haft. Ein anderer Mann (35) wurde im Rahmen der Fahndung in einem Parkhaus angetroffen und ebenfalls festgenommen. Er kam jedoch wieder auf freien Fuß. Gegen einen weiteren an der Auseinandersetzung beteiligten Mann wird ermittelt.

Mindestens einer soll mit einem Messer die zwei Brüder angegriffen haben. Eins der Opfer – der 28-Jährige – erlitt dabei die Stichverletzung am Rücken. Der 26-Jährige hatte Verletzungen am Gesicht, wohl durch Schläge.

Die beiden verletzten Brüder seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, schweben aber nicht in Lebensgefahr, sagte der Polizeisprecher.

Der Tatort in der Wilstorfer Straße in Harburg. Marius Röer Der Tatort in der Wilstorfer Straße in Harburg.

Die Hintergründe des Streits sind derzeit noch unklar. Die Wilstorfer Straße war bis 18.45 Uhr komplett abgesperrt. Der Ermittlungen dauern an. (usch/roeer/dg)