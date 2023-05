Hamburg: Streit an Pferdekoppel eskaliert – Besitzer der Weide verletzt

In Jenfeld ist es am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Heranwachsenden und dem Besitzer einer Pferdekoppel gekommen. Es gab einen Schwerverletzten.

Laut einer Polizeisprecherin wurden die Einsatzkräfte gegen 20.20 Uhr in den Bekkamp gerufen. An einer Pferdekoppel trafen sie auf einen Mann (54) mit blutender Rückenverletzung. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ihm diese mit einem scharfen Gegenstand zugefügt wurde, hieß es.

Alkoholisierte Jugendliche geraten mit Mann in Streit

Ersten Erkenntnissen zufolge habe das Opfer einen Kontrollgang an der Weide gemacht. In der Vergangenheit sei es dort häufig zu Sachbeschädigungen gekommen. Hier sei der 54-Jährige auf drei junge Männer gestoßen. Nach MOPO-Informationen waren diese alkoholisiert und sollen versucht haben, eine Sitzbank von der Koppel zu stehlen.

Es kam zunächst zu einer verbalen und später körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Weidenbesitzer am Rücken verletzt wurde. Er wurde von einem Notarzt versorgt und kam dann in eine Klinik.

Die mutmaßlichen Täter sind vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Sie sollen zwischen 18 und 20 Jahre alt sein und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß. Einer von ihnen habe einen auffälligen orangefarbenen Hoodie getragen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 56789.