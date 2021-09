Bundespolizisten haben am Dienstagabend einen Mann am Hamburger Flughafen gestoppt. Ein Abgleich mit dem Polizeicomputer ergab, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er war zu einer Geldstrafe verurteilt worden und hatte diese nicht voll bezahlt. Mehr als 2700 Euro waren noch offen. Dem Mann drohte Ersatzhaft.

Wie die Bundespolizei in einer Pressemitteilung berichtete, landete ein 24-Jähriger aus Istanbul kommend am Helmut-Schmidt-Airport in Fuhlsbüttel. Als er bei der Einreisekontrolle am Schalter der Bundespolizei seinen Pass vorlegte, stellten die Beamten fest, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag. Er war wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden. Hinzu kamen Kosten für die Gerichtsverhandlung.

Von der Strafe hatte der 24-Jährige lediglich 120 Euro bezahlt. Weil er als Auszubildender nicht über genügend Geld verfügte, um den Restbetrag sofort zu begleichen, drohte ihm Ersatzhaft. Erst nach mehreren Telefonaten konnte er einen Freund erreichen, der ihm aus der Patsche half und den noch ausstehenden Betrag direkt am Flughafen beglich.