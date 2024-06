Stinkbomben-Angriff auf AfD-Politikerin in Hamburg

„Gläser mit übelriechendem Inhalt und auch Farbe“ landeten laut Polizei auf dem Grundstück in Hamburg-Wilhelmsburg: Unbekannte haben am Freitag und in der Nacht zum Montag auf dem Hof des Hauses einer Bezirkspolitikerin Schäden verursacht.

Nach MOPO-Informationen handelt es sich bei der Geschädigten um die AfD-Politikerin Nicole Jordan. Neben den Stink- und Farbbomben, die vor ihrem Haus an der Straße Ernst-August-Stieg zerbarsten, kam auch Bauschaum zum Einsatz. Damit wurde das Gartentor übersprüht, wie die Polizei meldet.

Nicole Jordan 2018 bei einer Partei-Veranstaltung mit dem rechtsextremen damaligen AfD-Politiker André Poggenburg in ihrem Privathaus in Wilhelmsburg. imago/Lars Berg Nicole Jordan 2018 bei einer Partei-Veranstaltung mit dem rechtsextremen damaligen AfD-Politiker André Poggenburg in ihrem Privathaus in Wilhelmsburg.

Es waren nicht die ersten Polizeieinsätze vor dem Haus Jordans, die als rechte Hardlinerin gilt und bereits Rechtsextremen wie dem Ex-AfDler André Poggenburg eine Bühne bot.

Mehrere Funkstreifenwagenbesatzungen machten sich auf die Suche nach den Tatverdächtigen, wurden aber nicht fündig. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können, sich unter Tel. 040-4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mp)