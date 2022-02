Bei einer Schlägerei vor einem Kiosk in Hamburg-Horn hat ein Mann am Mittwochnachmittag eine Stichverletzung erlitten. Der Täter hatte eine Waffe gezückt – und konnte mit zwei weiteren Männern zunächst fliehen.

An der Schlägerei in der Straße Hermannstal waren insgesamt vier Personen beteiligt, wie die Polizei auf MOPO-Nachfrage mitteilte. Der Täter verletzte die Person bei dem Vorfall an der Schulter – und zwar so sehr, dass die herbeieilenden Rettungskräfte das Opfer ins Krankenhaus bringen mussten.

Drei Personen nach Schlägerei in Horn festgenommen

Der Täter und die beiden weiteren beteiligten Personen waren zu diesem Zeitpunkt bereits geflohen. Die Polizei machte sich mit einem Großaufgebot samt Hubschrauber auf die Suche – und fand die auf die Beschreibung des Verletzten passende Gruppe kurze Zeit später auf einem nahegelegenen Spielplatz. Alle drei wurden festgenommen.

Zu den Hintergründen des Vorfalls ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. (prei)