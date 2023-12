Streit unter Männern endet mit Messerstich in den Rücken – Lebensgefahr

Bei einem Konflikt zwischen zwei Gruppen am Rehrstieg in Neugraben-Fischbek ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Mordkommission ermittelt.

Zeugen riefen gegen 3.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag die Polizei, als es vor einem Mehrfamilienhaus zum Streit zwischen mutmaßlich wohl mehreren Männern kam. „In dem Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein Beteiligter eine Stichverletzung“, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Nach MOPO-Informationen drang die Klinge in den Rücken des Opfers ein.

Neugraben-Fischbek: Mann muss notoperiert werden

Der 35-Jährige kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus, wo er noch in der Nacht notoperiert wurde. Es bestand akute Lebensgefahr. Wie es dem Mann mittlerweile geht, ist nicht bekannt.

Zu Festnahmen am Tatort kam es nicht: Der Mordkommission, die die Ermittlung übernahm und am Vormittag nach Spuren suchte, hat bisher noch keinen konkreten Verdacht zu möglichen Tätern. Der Sprecher: „Die Ermittlungen in der Sache dauern an.“

Am Sonntagvormittag durchsuchten mehrere Polizisten auf Anordnung der Kripo-Kollegen noch einen zum Tatort angrenzenden Park. Die Tatwaffe wurde bisher nicht aufgefunden. (dg)