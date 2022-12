Auf Hamburger Kreuzung: Rettungswagen kollidiert mit Auto – mehrere Verletzte

Unfall in Stellingen: Bei einer Einsatzfahrt kollidierte ein Rettungswagen mit einem Auto. Drei Menschen sind dabei verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 13.23 Uhr. Ein Rettungswagen kam von der Straße Sportplatzring in Richtung Volksparkstraße ab und kollidierte mit einem Auto, das auf der Kieler Straße stadteinwärts fuhr, so ein Polizeisprecher zur MOPO.

Hamburg: Rettungswagen kollidiert mit Auto auf Kreuzung

Die Autofahrerin ist bei dem Unfall verletzt worden. Auch die zwei Rettungssanitäter erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Mensch stirbt bei Feuer in Hamburg – Rauchwarnung für Nachbarn

Da Betriebsstoffe ausgelaufen sind, war die Stadtreinigung im Einsatz. Der Unfallort wurde zwar abgesperrt, war aber weiterhin befahrbar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (elu)