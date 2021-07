Auf der Kennedybrücke sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Pflastersteine auf die Fahrbahn gelegt worden – offenbar in der Intention, schwere Unfälle zu verursachen. Ein Motorradfahrer (22), der um kurz vor 5 Uhr in Richtung Hamburg-St. Georg unterwegs war, konnte weder rechtzeitig bremsen noch ausweichen.

Der junge Mann stürzte beim Überollen der Steine von seiner Honda CBR und zog sich schwere, laut Polizei aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Eine Sprecherin: „Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert und dort stationär aufgenommen.“ An seinem Motorrad sei „erheblicher“ Sachschaden entstanden.

Hamburg: Steine auf Straße gelegt – Motorradfahrer stürzt

Der Verkehrsunfalldienst übernahm die Ermittlungen vor Ort und leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Der oder die Täter, so erste Erkenntnisse der Polizei, haben die Steine wohl von einer momentan an der Kennedybrücke ansässigen Baustelle entwendet.

Die Hamburger Polizei sucht nun dringend Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht oder den oder die Täter vielleicht sogar gesehen haben. Hinweise an: Tel. 428 65 6789. (dg)