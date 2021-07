Busunfall in Winterhude: Ein HVV-Fahrer verlor am Mittwoch aufgrund einer Erkrankung das Bewusstsein am Steuer und fuhr gegen einen Baum. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Am Mittwochnachmittag kam ein Busfahrer von der Fahrbahn ab und fuhr am Goldbekplatz in Winterhude gegen einen Baum. Die Ursache: Der Fahrer habe aufgrund einer Erkrankung am Steuer das Bewusstsein verloren und habe keine Kontrolle mehr über das Fahrzeug gehabt, so die Polizei auf Nachfrage der MOPO. Der Bus fuhr auf einen Baum am Straßenrand auf.

Hamburg: Busfahrer verliert Bewusstsein und fährt gegen Baum

Passanten riefen den Notarzt, der Busfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht – der Bus war zum Unfallzeitpunkt ohne Fahrgäste unterwegs.

Lesen Sie auch: Streit vor Tankstelle eskaliert – einer zückt ein Messer