Statt Abflug ging es fast in den Knast – Frau erlöst ihren Ehemann

Am Hamburger Airport aufgehalten: Eine Fahndungsanfrage bei der Kontrolle ergab einen Haftbefehl. Der Reisende durfte nicht ohne Begleichung der Strafe nach Bulgarien reisen.

Am Montagmorgen wurde am Flughafen Hamburg ein Mann an der Ausreise gehindert. Bei der Ausweiskontrolle stellten Beamte der Bundespolizei fest, dass der Bulgare zur Festnahme ausgeschrieben war: Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Haftpflichtversicherung.

Strafe für Fahren ohne Führerschein

Der 31-Jährige hatte eine offene Geldstrafe von 1856 Euro zu zahlen – oder die Haftstrafe abzuleisten. Er versuchte die Geldsumme vor Ort zu begleichen, doch konnte nur 1000 Euro aufbringen. Für die verbleibende Summe rief er seine Ehefrau an, die ihm half, die Haftstrafe abzuwenden.

Der Mann war im Juni 2021 zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er von den 170 Tagessätzen zu zehn Euro nur 90 Euro gezahlt hatte, wurde im August ein Haftbefehl erlassen.

Dies führte am Flughafen dazu, dass er bei seiner Reise nach Varna aufgehalten wurde. (sku)