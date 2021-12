Mehrere Streifenwagen und Löschfahrzeuge sind am Dienstagnachmittag zu einer Bank in Harburg ausgerückt, Dort drang starker Qualm aus dem Vorraum, in dem sich auch Geldautomaten befinden.

Gegen 14.35 Uhr gehen mehrere Notrufe in den Einsatzzentralen von Polizei und Feuerwehr ein. Die Anrufer melden starken Qualm aus einer Filiale der Deutschen Bank an der Harburger Rathausstraße. Wenig später meldet sich auch eine Wachdienstfirma, weil dort eine Alarmauslösung aus der Bank auflief.

Mehrere Streifenwagen und Löschfahrzeuge im Einsatz

Der Zug der Feuerwache Harburg und mehrere Streifenwagen, waren kurze Zeit später am Einsatzort. Bei Eintreffen der Kräfte war nur noch minimaler Qualm feststellbar. Eingreifen brauchten die Retter aber nicht, denn der Qualm stammt nicht von einem Brand.

In einem der Geldautomaten war aus bislang ungeklärter Ursache eine Rauchkartusche detoniert. Die war dort zur Sicherung eingebaut und sollte eigentlich nur auslösen, wenn sich jemand gewaltsam an dem Geldautomaten zu schaffen macht.