Starke Rauchentwicklung: Minderjährige und Betreuer müssen Unterkunft verlassen

Größerer Einsatz in Bahrenfeld: In einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge an der Theodorstraße ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner und Betreuer mussten das Haus verlassen.

Zeugen hatten gegen 1.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert: Rauch zöge aus dem stark verqualmten Gebäude, hieß es. Als die ersten Kräfte eintrafen, bestätigten sich die Informationen.

Zwei Jugendliche von Feuerwehr versorgt

Während die Retter in das Haus eindrangen, wurden draußen mit Hilfe von ebenfalls anwesenden Polizisten die rund 50 Bewohner und Betreuer versorgt. Zwei Jugendliche wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung versorgt, einer kam ins Krankenhaus.

Im Inneren des Hauses machten die Kräfte dann derweil den Grund des Qualms aus: ein Wasserkocher war auf einer angestellten Herdplatte abgestellt worden, er fing an zu brennen. Die Feuerwehr sicherte den Bereich und lüftete dann das Gebäude. Im Anschluss konnten alle Bewohner wieder ins Haus zurückkehren. (dg)