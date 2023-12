Es gibt immer mehr Pkw in Hamburg, doch die Parkplätze werden knapper. Wo Autofahrer im kommenden Jahr besonders lange suchen müssen, zeigt eine Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU. Die Bürgerschaftsfraktion spricht von einer „gezielten Parkplatzabbaukampagne von SPD und Grünen“. In einer Straße fielen ganze 171 Stellfläche weg – und auch im nächsten Jahr sieht es nicht anders aus.

Es gibt immer mehr Autos in Hamburg, doch die Parkplätze werden knapper. Wo Autofahrer im kommenden Jahr besonders lange suchen müssen, zeigt eine Antwort des Senats auf eine Anfrage der CDU. Die Bürgerschaftsfraktion spricht von einer „gezielten Parkplatzabbaukampagne von SPD und Grünen“.

Keine guten News für Hamburgs Autofahrer: 797 Parkplätze sind in diesem Jahr durch Straßenumbauarbeiten weggefallen – 936 weitere sollen im Jahr 2024 verschwinden. Das zeigt die Antwort des Senats auf die Anfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Dennis Thering.

„Die Zahlen zeigen klar, dass die Parkplatzabbaukampagne von Bürgermeister Tschentscher und seinem grünen Verkehrssenator unvermindert weitergeht“, so Thering zur MOPO. „Knapp 75 Prozent aller Umbaumaßnahmen seit 2020 hatten einen Parkplatzabbau zur Folge. Dass Verkehrssenator Tjarks bei diesen eindeutigen Zahlen behauptet, dass der rot-grüne Senat keine Parkplatzabbaustrategie befolge, ist absolut unglaubwürdig!“

Thering: „Keine verantwortungsvolle Verkehrspolitik!“

Dabei steige die Zahl der Autos in Hamburg weiter: Von Januar bis September sind in diesem Jahr laut Senat rund 3422 Pkw dazugekommen – insgesamt sind es damit 809.482 Fahrzeuge. „Durch die gezielte Parkplatzabbaukampagne von SPD und Grünen gibt es unweigerlich mehr Parksuchverkehr mit all seinen negativen Folgen“, so Thering. „Das ist keine verantwortungsvolle Verkehrspolitik, und SPD und Grüne entfernen sich immer weiter von der Realität auf Hamburgs Straßen!“

Zwar liefern die Bezirke Harburg und Altona keine Daten, doch: „Es gab insgesamt 79 Umbaumaßnahmen seit 2020, bei denen es vorher mehr Parkplätze gab als danach, während bei 29 das Gegenteil der Fall war“, heißt es in einer Meldung der CDU-Bürgerschaftsfraktion. „73 Prozent der Umbaumaßnahmen haben also eine Parkplatzreduktion zur Folge … Wenn das mal keine Strategie ist!“

Das könnte Sie auch interessieren: 141 Klagen! „Prozesslawine“ bei Hamburger Shuttledienst Moia

Die meisten Parkplätze, nämlich 171, sind 2023 laut „Abendblatt“ an der Haldesdorfer Straße (Bramfeld) verschwunden – durch den fahrradgerechten Umbau. 71 sind es an der Rothenbaumchaussee (Harvestehude/Rotherbaum) und 63 an der Gneisenaustraße (Hoheluft-West).

Das könnte Sie auch interessieren: Anwohnerparken: Das bringen die Lockerungen für Handwerker & Co wirklich

Und auch im kommenden Jahr wird Parkraum erneut knapper. Ein Auszug aus der kommenden Streichliste: Am meisten Parkplätze, nämlich 93, fallen im Jahr 2024 Am Neumarkt (Wandsbek) weg. Außerdem 70 an der Saseler Straße (Wandsbek) und 49 im Farmsener Weg (Wandsbek). Weitere 86 sind es durch die neue Haltestelle des Metrobus 3 in Rothenburgsort, 69 an der Königsstraße (Altona) und 50 an der Bundesstraße (Eimsbüttel). (sir)