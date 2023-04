Stadtvilla in Hamburg brennt: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Großeinsatz in der Klärchenstraße: Bei einem Brand in einer Stadtvilla in Hamburg-Winterhude kämpften rund 100 Kräfte der Feuerwehr gegen die Flammen.

Anrufer hatten am späten Mittwochabend Rauch aus dem Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses gesehen und den Notruf gewählt. Zunächst nahmen die Retter an, dass sich möglicherweise noch Personen im Gefahrenbereich befinden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das bestätigte sich – anders als von der Feuerwehr zunächst gemeldet – nicht. Das Haus wird zur Zeit umgebaut und ist daher nicht bewohnt.

Stadtvilla in Hamburg-Winterhude brennt

Angefacht durch starke Winde breitete sich der Brand rasch im gesamten Oberschoss des Gebäudes aus. Die Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbarhäuser verhindern. Nach knapp zwei Stunden waren die Flammen gelöscht.

Mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerte der Einsatz etwa sieben Stunden. Rund 100 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Feuerwehr warnte Anwohner am Abend, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Die Brandursache ist laut Angaben der Polizei noch unklar. (dpa/mp)