St. Pauli und Schanze: Polizei führt Razzia durch – und findet Drogen und Waffen

Überraschungsbesuch im Morgengrauen! Gegen sechs Uhr am Dienstagmorgen stürmen Ermittler der Kripo und Drogenfahnder zwei Wohnungen auf St. Pauli und in der Schanze – und werden fündig.

Die Ermittler finden bei der Durchsuchung in den Wohnungen in der Lippmannstraße und in der Clemens-Schulz-Straße etwa 130 Gramm Marihuana, zwei Messer und ein Pfefferspray – die Waffen lagen laut Polizei-Sprecher zugriffsbereit.

Hamburg: Polizei nimmt mutmaßlichen Dealer fest

Außerdem fanden die Beamten insgesamt knapp 8000 Euro Bargeld. Es soll sich dabei um Drogengeld handeln. Ein 25-Jähriger wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen und in U-Haft überführt.

Das könnte Sie auch interessieren: Absurde Mengen: Hamburger Zoll findet Tonnen von Kokain – doch das ändert nichts

Ein zweiter Mann (27), der ebenfalls in den Fokus der Ermittler rückte, ist auf freiem Fuß. Gegen ihn liegen derzeit keine Haftgründe vor.