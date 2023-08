Hinterhalt auf St. Pauli? Männer von Gruppe angegriffen und mit Pfefferspray besprüht

An der Talstraße (St. Pauli) ist am späten Dienstagabend ein 27-Jähriger von einer größeren Männergruppe angegriffen worden. Kurz darauf, als dem Opfer Freunde zur Hilfe eilten, wurde auch Pfefferspray eingesetzt.

Der Mann kam offenbar von einem Fischrestaurant und soll auf dem Weg zu seinem Auto gewesen sein. Er geriet in einen Streit mit einer etwa zehnköpfigen Männergruppe – ein Augenzeuge, der die Auseinandersetzung mitbekam, rief die Polizei.

Pfefferspray-Attacke: Männer müssen ins Krankenhaus

Der 27-Jährige soll mit Schlägen traktiert worden sein, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO. Dann seien Freunde (24/29) des Opfers auf die Situation aufmerksam geworden und ihm zur Hilfe geeilt.

Bei der Auseinandersetzung sollen Mitglieder der Gruppe dann mit Pfefferspray in Richtung des Trios gesprüht und diese damit verletzt haben. Daraufhin gingen die Männer stiften.

Das angegriffene Opfer und seine Begleiter wurden von Sanitätern behandelt, Anwohner hatten zuvor mit Wasser gegen die Reizungen an den Augen geholfen. Der 27-Jährige und der 24-Jährige kamen ins Krankenhaus.

Ob sich die Beteiligten kannten ob es sich um einen gezielten Hinterhalt handelt, war zunächst unklar. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Der Großteil der Flüchtigen soll laut Polizei wohl ein „südländisches Erscheinungsbild“ haben. Mindestens einer wird als zwei Meter groß und kräftig-muskulös beschrieben. Er trug ein schwarzes Cap und eine grüne Umhängetasche.

„Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden“, so der Sprecher weiter. Entsprechende Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)