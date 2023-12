Spontan-Demo mit Pyros – als die Polizei kommt, herrscht plötzlich Ruhe

Eine nicht angemeldete pro-kurdische Demonstration hat am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags die Polizei in Harburg beschäftigt.

Die Aktion soll laut Zeugen gegen 21 Uhr begonnen haben. Mit Transparenten versammelten sich rund 100 Personen und starteten direkt vor der Polizeiwache an der Lauterbachstraße ihren Protestzug. Dabei seien laut Zeugen auch Pyros gezündet worden. Viele der Teilnehmer sollen „Free PKK“ gerufen haben.

Autoverkehr gerät in Stocken – Buslinien betroffen

Das Video eines Augenzeugen zeigt die Teilnehmer in der Wilstorfer Straße. Die spontane Demonstration könnte in Zusammenhang mit Militäraktionen der Türkei in Syrien und im Nordirak stehen.

Als sich mehrere Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn näherten, sollen sich die Demonstranten in alle Himmelsrichtungen zerstreut haben. Laut Polizei habe man trotz Fahndungsmaßnahmen keinen der Demonstranten mehr antreffen können.