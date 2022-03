Abdurrahman C. ist 20 Jahre alt, in Billstedt geboren – und wollte laut Informationen der Sicherheitsbehörden mit einer selbst gebauten Splitterbombe einen Anschlag in Hamburg verüben. Seit August vergangenen Jahres sitzt er in U-Haft und schweigt. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen den jungen Mann erhoben.

„Der Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, als Heranwachsender eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben“, teilte der Generalbundesanwalt am Freitag mit. Zudem sei er wegen versuchter Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und das Waffengesetz angeklagt. Dem 20-Jährigen drohen viele Jahre im Knast.

Splitterbombe: Hamburger Islamist wollte Blutbad anrichten

Ermittler sind sich sicher, dass C. eine radikal-islamistische Gesinnung aufweise, sich mit dem Jihad, einer Ausreise ins Kampfgebiet in Syrien und dem Märtyrertod beschäftigt habe. Er soll sich auch über die religiöse Rechtfertigung für die Tötung von Ungläubigen erkundigt haben. Die Behörden hatten ähnliche Motive vor Jahren bereits C.s Vater attestiert. Dieser war Mitverantwortlicher der nun geschlossenen Al-Quds-Moschee am Steindamm in St. Georg, die auch als Treffpunkt von der Hamburger 9/11-Terrorzelle um Selbstmord-Attentäter Mohammed Atta genutzt wurde.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Abdurrahman C. soll sich ab Januar vergangenen Jahres damit befasst haben, im Raum Hamburg einen Anschlag im Umfeld des 20. Jahrestages der Terroranschläge vom 11. September 2001 zu begehen. Dafür soll er sich im Internet verschiedene Materialien für den Bau einer Splitterbombe – ähnlich aufgebaut wie beim Anschlag auf den Boston-Marathon im Jahr 2013 – besorgt haben. Hamburger Kriminalpolizisten fanden in von ihm genutzten Wohnungen ein Kilo Kaliumnitrat und Schwefel, 500 Gramm Kohlepulver, Muttern und Elektrodrähte – alles in Paketen, die an seinen Namen adressiert waren.

Diese Moschee in Harburg soll der Verdächtige besucht haben.

Besagte Chemikalien soll er sich aus Online-Shops, abwechselnd bei gewerblichen und privaten Anbietern, besorgt haben. Der entscheidende Tipp, der zur Überführung Cs. führte, soll laut Angaben der Sicherheitsbehörden aus der islamistischen Szene selbst gekommen sein, in der C. jahrelang agiert haben soll. Jemand hatte ihn verraten.

Das könnte Sie auch interessieren: Vereitelter Anschlag in Hamburg: Aus den eigenen Reihen verpfiffen

Festgenommen wurde der 20-Jährige Ende August auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Kieler Straße: Zuvor war er Ermittlern im Darknet aufgefallen, als er sich eine halbautomatische Pistole der Marke Makarow nebst Munition und eine Handgranate besorgen wollte. Der „Verkäufer“, ein verdeckter Ermittler, fingierte ein Treffen. Bei der „Übergabe“ – alles zusammen sollte 1010 Euro kosten – wurde der 20-Jährige dann in Handschellen abgeführt.