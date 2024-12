Spinde in Hamburger Schwimmhallen aufgebrochen – drei Männer in Haft

Nach einer Serie von Spind-Aufbrüchen in Hamburger Schwimmhallen hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Die Täter erbeuteten dort unter anderem Auto- und Wohnungsschlüssel.

Laut Polizei soll das Trio im September dieses Jahres Spinde in den Bädern in Niendorf, Ohlsdorf, Altona, St. Pauli und Eppendorf aufgebrochen haben. Dort entwendeten sie vornehmlich Wertsachen, aber auch Autoschlüssel. So zum Beispiel in Niendorf, wo die Täter den Schlüssel für eine Mercedes V-Klasse entwendeten.

Mit gestohlenem Schlüssel in Wohnung eingebrochen

Das Fahrzeug wurde dem Besitzer dann etwa zwei Wochen später vor der Haustür gestohlen. Mit gefälschten Papieren wurde das Auto dann einem gutgläubigen Mann verkauft. In Osdorf erbeuteten die Männer einen Wohnungsschlüssel und drangen damit in die Wohnung eines 87-Jährigen ein. Dort stahlen sie neben Wertsachen die EC-Karte des Opfers.

Das könnte Sie auch interessieren: Prügel-Attacke in Shisha-Bar: Opfer ist eine Rotlicht-Größe

Ermittlungen brachten die Fahnder auf die Spur von drei Männern (22, 25 und 29 Jahre). Ende vergangener Woche wurden Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen in Eidelstedt und Barmbek-Nord vollstreckt und Beweismaterial sichergestellt.