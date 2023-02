Spektakulärer Unfall in HafenCity: Lkw schiebt geparkte Autos übereinander

So etwas sieht auch die Feuerwehr nicht alle Tage: In der HafenCity rammt ein schwerer Laster ein geparktes Auto – und befördert es auf das Dach eines weiteren Fahrzeugs. Die Einsatzkräfte rücken mit schwerem Gerät an.

In der HafenCity ist es am Abend zu einem spektakulärem Unfall gekommen. Ein mit Autos beladener Lkw krachte auf der Versmannstraße in ein stehendes Fahrzeug und schob es auf das Dach eines zweiten Autos.

HafenCity: Kurioser Unfall auf der Versmannstraße

Die Feuerwehr ist seit etwa 18.30 Uhr mit rund 15 Einsatzkräften am Unfallort. Mit einem Kran muss das Auto nun zurück auf die Straße gehoben werden.

Zum Unfallhergang und den beteiligten Personen ist zur Stunde noch nichts bekannt. (doe)