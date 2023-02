Kreuzung in Hamburg: Auto knallt in Streifenwagen – der überschlägt sich

Blaulicht, Kreuzung, Crash: Am Montagabend ist es in Farmsen-Berne zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Nissan knallt in einen zivilen Streifenwagen, der sich daraufhin überschlägt. Beide Fahrer werden verletzt.

Gegen 19.18 Uhr kommt es auf der Kreuzung Rahlstedter Weg/Berner Heerweg zum Unglück: Ein ziviler Streifenwagen ist mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatzort, wie ein Polizei-Sprecher gegenüber der MOPO sagt. Der Streifenwagen kommt aus Richtung U-Bahn Farmsen und will geradeaus auf dem Rahlstedter Weg weiterfahren. Der Verkehr stoppt – bis auf den Fahrer eines Nissans.

Hamburg: Unfall mit zivilem Streifenwagen – Fahrer leicht verletzt

Das Auto kracht von rechts kommend (Richtung Berne/Volksdorf) in den Streifenwagen – dieser überschlägt sich, landet auf dem Dach.

Die Feuerwehr ist mit einigen Einsatzkräften vor Ort: Verdacht auf eingeklemmte Person. Beide Fahrer sind jedoch zum Glück nur leicht verletzt. Sie werden jeweils mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. (vd)