Wohnung in Hamburger Hochhaus brennt – Shisha-Pfeife als Auslöser?

Feuerwehr-Einsatz in einem Hochhaus in Farmsen-Berne: Am Dienstagmorgen ist eine Wohnung im fünften Stock in Brand geraten. Ersten Angaben zufolge könnte eine unbeaufsichtigte Shisha umgekippt sein und das Feuer verursacht haben.

Der Notruf ging gegen 9.50 Uhr in der Einsatzzentrale ein. Laut einem Feuerwehrsprecher meldeten Bewohner des Hochhauses in der Farmsener Höhe eine starke Verqualmung aus einer Wohnung in der fünften Etage. Als die Retter eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern.

In Hamburg-Farmsen-Berne: Wohnung in Vollbrand

Die Wohnung brannte vollständig aus. Nach gut einer Stunde hatten die Einsatzkräfte die Flammen gelöscht. Ob die Shisha ursächlich für den Brand war, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Das könnte Sie auch interessieren: Bei Einkaufszentrum und Post: Zwei Feuer innerhalb kurzer Zeit

Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in den Räumen. Laut Feuerwehr gab es keine Verletzten. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.