Sie kamen vom Training: Mutter rettet drei Kinder aus brennendem Ford

Beinahe wäre es in Tötensen (Landkreis Harburg) bei Hamburg zu einer Tragödie gekommen: Ein Ford ist am Donnerstagabend auf der A261 in Flammen aufgegangen. In dem Auto befanden sich eine Frau und drei Kinder – die Frau wurde zur Lebensretterin.

Die Mutter, ihr Sohn und zwei seiner Freunde waren gerade vom Eishockeytraining gekommen und nun auf dem Weg nach Hause. Kurz vor der Anschlussstelle Tötensen dann das: Laut Polizei habe es nach stark Verbranntem gerochen, kurz darauf seien erste Flammen aus dem Motorraum aufgegangen.

Tötensen: Ford geht in Flammen auf – Mutter rettet Kinder

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, hielt am Standstreifen an und schaffte die Kinder eilig raus. Sie soll sogar die teure Sportausrüstung gerettet haben, die Kinder waren da aber schon in Sicherheit.

Die Feuerwehr löschte den Brand, die Flammen ließen aber vom Wagen nicht mehr viel übrig. Die Autobahn war für den Einsatz der Retter in südlicher Richtung rund 90 Minuten gesperrt worden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Polizei ermittelt. Als wahrscheinlich gilt aber ein technischer Defekt. (dg)