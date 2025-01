Sie kam nicht zu Hause an: Polizei sucht nach 15-Jähriger

Die Polizei sucht nach einem 15-jährigen Mädchen: Leonie N. wird seit Sonntag vermisst. Sie stieg am Hamburger Hauptbahnhof in einen Zug – kam aber nie am Ziel an.

Die Polizei geht bisher nicht von einem Verbrechen aus. Leonie wird vermutlich aus freien Stücken weggelaufen sein. Die Beamten vermuten, dass sie sich im Raum Nürnberg aufhalten könnte.

Leonie kam nie in Bayern an

Die 15-Jährige lebt derzeit eigentlich in einer Unterbringung in Gauting (Bayern), sie war am Wochenende zu Besuch bei ihren Eltern in Bramfeld. Um 13 Uhr am Sonntag stieg sie am Hauptbahnhof in den Zug. In Gauting kam sie allerdings nicht an.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hamburgs geheimer XXL-Bunker : Wo 5000 Menschen Schutz finden sollten

: Wo 5000 Menschen Schutz finden sollten Tabubruch: CDU-Chef Merz nutzt AfD-Stimmen für seinen Migrations-Antrag. Ein Pro und Kontra zu einem höchst umstrittenen Vorgang

CDU-Chef Merz nutzt AfD-Stimmen für seinen Migrations-Antrag. Ein Pro und Kontra zu einem höchst umstrittenen Vorgang Nedderfeld: Automeile in der Krise

in der Krise Krebs-Praxen läuft das Personal weg

läuft das Personal weg Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Die Gründe für das St. Pauli-Hoch

20 Seiten Plan7: Bloody brilliant! 50 Jahre „Rocky Horror Show” – und jetzt wieder in Hamburg. Außerdem: Ausgehtipps für jeden Tag

„Da die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei nicht zum Antreffen der Jugendlichen führten, fahndet die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach ihr“, so ein Polizeisprecher.

Das könnte Sie auch interessieren: Rocker-Razzia! Luxus-Uhr bei Häftling sichergestellt – „Hells Angels“ im Fokus

Das Mädchen soll um die 1,65 Meter groß sein, lange braune Haare und eine eher kräftige Statur haben. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Jacke, Mütze, einem dunklen Pulli und einer hellen Jeans bekleidet. Sie führte eine beige Handtasche, einen schwarzen Trolley und eine hellblaue Tasche mit sich. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder 110. (dg)