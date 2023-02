Vermisste 14-Jährige aus Wilhelmsburg ist wieder da

Eine 14-Jährige, die in Wilhelsmburg wohnt, war seit Montagabend verschwunden – ihre Eltern meldeten sie als vermisst. Nun ist das Mädchen wieder aufgetaucht.

Sie sei selbstständig und wohlbehalten zur Wache 27 in Stellingen gekommen und habe sich gemeldet, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. „Sie wurde in Obhut genommen. Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.“

Öffentliche Fahndung nach 14-Jähriger ist beendet

Um 17 Uhr hatte sie am Montag die Wohnung ihrer Eltern verlassen und war zunächst nicht zurückgekehrt. Es gab keine Hinweise, wo sich das Mädchen aufhalten könnte.

Am Dienstagabend meldete sie sich nun bei der Polizei. Für die Beamten ist die Fahndung damit beendet. Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens sind unbekannt. (dg)