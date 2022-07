Shisha-Schüsse: Veröffentlicht die Polizei bald Fotos der Täter?

Der Druck auf die Täter, er wächst von Tag zu Tag: Nach den offenbar gezielten Schüssen in einer Shisha-Bar in Hohenfelde, durch die ein 27-Jähriger am vergangenen Mittwoch getötet wurde, haben die Ermittler der Mordkommission Videomaterial sichergestellt. Es soll die Tat und die Täter deutlich zeigen – und das wohl in exzellenter Auflösung.

Aus Ermittler-Kreisen heißt es, dass die Bar-Aufnahmen demnächst veröffentlicht werden könnten, im Rahmen einer landesweiten Fahndung. Sie sollen die Gesichter der Männer zeigen und Rückschlüsse auf deren Identität gegeben.

Shisha-Schüsse: Zeigt die Polizei Hamburg bald Fotos der Täter?

Die zwei Männer hatten am Mittwochabend gegen 23 Uhr die Shisha-Bar „Nythys“ an der Lübecker Straße betreten und waren zielgerichtet auf das spätere Opfer Terry zugegangen. Einer der Täter zog eine Waffe und feuerte los; Kugeln trafen den 27-Jährigen im Oberkörper und im Gesicht. Terry verstarb im Krankenhaus, die Täter flüchteten.

Das Opfer saß vor Jahren einmal im Gefängnis, soll mit Drogen zu tun gehabt haben. Freunde von ihm sagen, dieses „Leben“ hätte er längst hinter sich gelassen. Die Mordkommission glaubt, dass Täter und Opfer sich kannten. (dg)