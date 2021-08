Ein mutmassliches Sexualdelikt beschäftigt seit letzten Sonnabend das Landeskriminalamt der Hamburger Polizei. Eine Frau hatte in Wilhelmsburg nach einem nächtlichen Treffen mit zwei Männern Erinnerungslücken. Sie wurde am nächsten Morgen an einer Bushaltestelle von einem Zeugen aufgefunden – nach diesem Mann wird nun gesucht.

Einer Pressemitteilung der Polizei zufolge habe eine 36-Jährige am Samstagabend zwei Männer am Stübenplatz kennengelernt. An den späteren Verlauf hat die Frau keine Erinnerungen mehr. Ein Mann soll die Frau am Morgen danach benommen an einer Bushaltestelle aufgefunden und sie mit zu sich nach Hause genommen haben. Hier habe die Frau geschlafen und die Wohnung später wieder verlassen.

Mutmaßliches Sexualdelikt: LKA sucht Zeugen

Wie ein Polizeisprecher der MOPO bestätigte, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Frau beim Zusammentreffen mit den zwei Männern vom Stübenplatz Opfer eines Sexualdelikts wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexualdelikt in Hamburg – zahnloser Mann fällt Frau an

Aus diesem Grund sei der Mann, der die Frau mit zu sich nach Hause nahm, ein wichtiger Zeuge. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286 56789 zu melden.