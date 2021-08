Ein sexuell motivierter Übergriff auf eine junge Frau in Rahlstedt in der Nacht auf Mittwoch beschäftigt die Kripo. Die 20-Jährige wurde vor einem Bahnhof von einem Mann angesprochen, der ihr mit seinem Rad den Weg versperrte. Dann eskalierte die Situation.

Einer Pressemitteilung der Polizei zufolge geschah die Tat gegen Mitternacht in der Straße Am Knill vor dem U-Bahnhof Oldenfelde. Hier soll der aggressiv wirkende Täter die Frau vor dem Bahnhofsgebäude angesprochen haben. Um sie am Weitergehen zu hindern, habe er ihr mit seinem Rad den Weg versperrt. Plötzlich soll der Mann der 20-Jährigen ihren Koffer entrissen haben und damit auf eine Grünfläche gelaufen sein; die Frau lief ihm hinterher, um ihren Koffer wiederzubekommen.

Täter versperrt Frau den Weg und greift sie an

Dann blieb der Mann stehen und bedrohte die junge Frau: Er ergriff ihre Arme und wollte sie sexuell nötigen. Das Opfer wehrte sich erfolgreich und ergriff die Flucht. Kurze Zeit später gelang es ihr, andere Passanten auf den Vorfall aufmerksam zu machen. Die alarmierten schließlich die Polizei. Der Täter konnte trotz Fahndung mit rund zwölf Streifenwagen entkommen.

Er ist etwa 1,80 Meter groß und etwa 50 Jahre alt mit westeuropäischen Erscheinungsbild. Auffällig war sein Stoppelbart und dass er nur einen Zahn im Mund hatte. Er trug eine schwarze Hose, schwarze Lederjacke sowie Schuhe und Wollmütze gleicher Farbe. Er fuhr auf einem alten Damenfahrrad. Hinweise an die Polizei unter Tel. 428 65 67 89.