Sexueller Angriff in Hamburg: Mann schlägt 15-Jährige – Polizei sucht Zeugen

Ein erst 15 Jahre altes Mädchen ist an der Straße Dringsheide (Billstedt) offenbar in sexueller Absicht von einem Mann angegriffen und verletzt worden. Das Landeskriminalamt (LKA) sucht nun dringend Zeugen.

Die 15-Jährige war am Sonntagmorgen auf dem Nachhauseweg. Um kurz nach 5 Uhr stieg sie aus dem Bus der Linie 27 (Fahrtrichtung Wellingsbüttel) an der Haltestelle „Aschenputtelstraße“ aus – mit ihr der Täter.

Täter lässt von Opfer ab – Mädchen kommt in Klinik

Der Mann – 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, laut Polizei südländisches Erscheinungsbild, sportliche Figur, kurze dunkle Haare und kurzer Vollbart – verfolgte das Mädchen und griff es dann offenbar völlig unvermittelt an. Er soll der 15-Jährigen mehrere Schläge versetzt haben. „Aber schlussendlich, vermutlich wegen ihrer Gegenwehr und lauten Hilfeschreie, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete in Richtung Schiffbeker Weg“, so eine Polizeisprecherin.

Das Opfer wurde bei dem Angriff verletzt, von Sanitätern versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dort nahm man sie stationär auf. Gegenüber den Polizisten sagte sie aus, dass der Mann gebrochenes Deutsch sprach, bei der Tat eine dunkle Kapuzenjacke, eine olivgrüne Hose und dunkle Schuhe trug.

Das könnte Sie auch interessieren: Großrazzia in Santa Fu: Drogen-Ring geknackt – 24 Verdächtige!

Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer Hinweise auf den Täter oder zur Tat geben kann, der solle sich melden. Hinweise an: Tel. 040 428 65 6789. (dg)