Am Polizeipräsidium! Jugendlicher belästigt mehrere Frauen sexuell

Ein offenbar unbelehrbarer Teenager (17) ist am Montagnachmittag in Winterhude festgenommen worden. Er war gerade aus dem Polizeipräsidium entlassen worden, wo er wegen Diebstahls und Körperverletzung erkennungsdienstlich behandelt wurde. Kurz darauf soll er direkt wieder straffällig geworden sein.

Nach seiner Entlassung griff er laut Polizei in unmittelbarer Nähe des Präsidiums einer Frau (30) an den Po. Das Opfer verfolgte den Jugendlichen bis zur Bushaltestelle Hindenburgstraße und informierte gleichzeitig die Polizei.

Jugendlicher begrabschte mehrere Frauen

An der Bushaltestelle soll er zudem einem Mädchen (13) den Arm gestreichelt und einer 61-Jährigen in den Intimbereich gefasst haben. Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn zur Wache am Wiesendamm (Winterhude). Hier wurde er nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Kurz darauf schlug er an der Groothoffgasse (Winterhude) die Seitenscheibe eines Renault auf und stahl daraus eine Taschenlampe sowie einen USB-Stick. Zwei Polizisten beobachteten die Tat und nahmen ihn wieder fest. Der Jugendliche soll noch am Dienstag einem Haftrichter zugeführt werden.