Sexualdelikt in Hamburg: Mann greift 62-Jährige beim Spazierengehen an

Am nördlichen Stadtrand in Niendorf ist am Mittwochabend eine 62 Jahre alte Frau von einem Mann erst angesprochen und dann angegriffen worden. Offenbar wollte er sein Opfer vergewaltigen. Die Kripo ermittelt.

Gegen 19.30 Uhr war die Frau laut Polizei am Herulerweg/Abronendamm unterwegs, spazierte an Wiesen entlang. Dann kam ihr ein etwa 30 Jahre alter Mann entgegen entgegen.

Sexualdelikt in Hamburg: Mann greift Frau beim Spazierengehen an

„Er versuchte, die Frau in ein Gespräch zu verwickeln und sich ihr zu nähern“, so ein Polizeisprecher. Die Frau lehnte ein Gespräch ab, ging geradewegs zu ihrem Auto. Der Mann folgte ihr – und soll sie dann von hinten angegriffen haben. „Er berührte sie unsittlich und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.“

Die Frau wehrte sich, schrie um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Da die Anzeige später erfolgte, haben Fahndungsmaßnahmen nicht mehr erfolgen können, so der Polizeisprecher weiter.

Laut Polizei ist der gesuchte Mann etwa 1,70 Meter groß, von südländischer Erscheinung, schlank und hat kurze schwarze Haare. Er trug ein braunes T-Shirt und blaue Jeans, außerdem hatte er eine braune Ledertasche bei sich. Er soll nach Alkohol gerochen haben. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise an: Tel. 428 65 6789 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)