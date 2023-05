Seniorin überrumpelt: Polizei fahndet nach falschen Wasserwerker-Mitarbeitern

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Mittwoch in Lurup eine Seniorin überrumpelt haben. Als die Rentnerin den Braten roch, wehrte sich ein Täter.

Die Tat geschah laut Polizei zwischen 9 und 9.30 Uhr in einer Wohnung im Engelbrechtweg. Zwei Männer hatten an der Tür einer 83-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter der Wasserwerke Zutritt verschafft. Einer der beiden verwickelte die Frau in ein Gespräch, sein Komplize durchforstete währenddessen die Zimmer.

Täter erbeuten Bargeld in Lurup

Als die Seniorin dies bemerkte, schritt sie ein. Mit Folgen: Einer der Täter versuchte, die Frau aufzuhalten. Dabei stürzte sie zu Boden. Mit einem dreistelligen Betrag als Beute flüchteten die Männer.

Der erste Täter ist ca. 50 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, mit kräftiger Statur und südländischer Erscheinung. Er trug kurze schwarze lockige Haare, einen Bart und dunkle Handwerkerkleidung. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Sein Komplize ist ca. 50 Jahre alt mit kräftiger Statur. Er trug kurze schwarze Haare sowie gelbliche Handwerkerkleidung und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise an die Polizei werden unter Tel. 040 4286 56789 erbeten.