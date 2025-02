Seniorin in eigener Wohnung ausgeraubt – Polizeihubschrauber im Einsatz

In Neuallermöhe hat ein Mann am Freitagmittag eine Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt und verletzt. Danach gelang dem Täter die Flucht. Die Polizei fahndete mit Hochdruck – bisher ohne Erfolg.

Der Überfall passierte gegen 12.20 Uhr in einem Wohnhaus am Ebner-Eschenbach-Weg. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann Zugang zum Haus verschafft, indem er sich als Handwerker ausgab. Als er die 63-Jährige antraf, drückte er sie gewaltsam zur Seite und raubte eine kleine Menge Bargeld aus einem Täschchen. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Die Seniorin versuchte, ihn zu verfolgen, stürzte dabei und verletzte sich an der Schulter.

Raub in Hamburg: Seniorin in eigener Wohnung überfallen

Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung nach dem Mann, konnte ihn bislang aber nicht finden. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle 1“ und ein Spürhund waren im Einsatz. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Seniorin in ein Krankenhaus. Inzwischen hat das LKA die Ermittlungen übernommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Trio überfällt Mann (86) im Schlafzimmer und knebelt ihn – Festnahme in S-Bahn

Der Täter ist weiter auf der Flucht und wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 1,80 Meter groß, um die 50 Jahre alt, schlank. Er trug eine dunkle Wollmütze, Jeans und dunkle Schuhe. Darüber hinaus soll er ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. (mp)