Trio überfällt Mann (86) im Schlafzimmer und knebelt ihn – Festnahme in S-Bahn

Brutaler Überfall in Stade: Ein 86-Jähriger ist am Sonntagmorgen in seinem Haus gefesselt und geknebelt worden, anschließend wurde sein Haus durchwühlt. Drei Verdächtige wurden kurz darauf gefasst – in einer S-Bahn.

Um 4.30 Uhr begann der Albtraum für den Senior. Die drei Männer schlugen eine Fensterscheibe seines Hauses im Stadtteil Campe ein und überfielen ihn im Schlafzimmer. Sie schlugen und traten auf ihn ein, setzten ihn in einen Sessel, fesselten und knebelten ihn. Laut Polizei drohten sie mit einer Schusswaffe und forderten Bargeld, Schmuck und EC-Karten.

Trio fesselt Senior im Schlafzimmer: Nachbar alarmiert Polizei

Die drei Männer durchwühlten das ganze Haus. Schließlich flüchteten sie. Ein aufmerksamer Nachbar hörte die Hilferufe des Seniors und alarmierte die Polizei.

Die Beamten befreiten den Mann, Rettungssanitäter brachten ihn in ein Krankenhaus. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die Kriminellen womöglich in einer S-Bahn nach Hamburg abgesetzt hatten.

In Buxtehude erfolgte dann der Zugriff: Gegen 6 Uhr wurden die drei Männer festgenommen. Sie hatten Beute und eine scharfe Waffe bei sich. Ermittler durchsuchten die S-Bahn nach weiteren Beweismitteln – auch ein Diensthund war im Einsatz.

Das könnte Sie auch interessieren: Hund beißt kleinem Mädchen (1) ins Gesicht – Polizei sucht Zeugen

Die drei Männer kamen in Polizeigewahrsam. Sie sind 24 und 25 Jahre alt und kommen aus Schleswig-Holstein und Bayern. In Polizeigewahrsam mussten sie sich ersten Vernehmungen unterziehen. Am Montag werden sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen wegen schweren Raubes, Verstoßes gegen das Waffengesetz,

Körperverletzung, Nötigung und Bedrohung dauern weiter an. (elu)