Sekundenschlaf? Fahrer verliert Kontrolle und kracht in geparkte Autos

Glück für einen 32-Jährigen: Nach einem Unfall in Barmstedt (Kreis Pinneberg), bei dem er laut Polizei mit seinem Audi gleich gegen mehrere geparkte Fahrzeuge stieß, blieb der Mann nur leichtverletzt. Die Beamten ermitteln – und gehen einer Spur nach.

Den weiteren Angaben zufolge war der 32-Jährige in der Nacht zu Samstag um 1 Uhr an der Kleinen Gärtnerstraße unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle verlor, links von der Straße abkam und mit zwei am Rand abgestellten Autos – einem Jeep und einem Transporter – kollidierte.

Mann von Rettungskräften versorgt

Zwei der drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, so sehr beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten, darunter auch der schwer demolierte Audi des 32-Jährigen. Dieser wurde vorsorglich von Rettungskräften versorgt, ins Krankenhaus musste er mit seinen leichten Verletzungen aber nicht.

Während der Versorgung des Mannes, nahmen Feuerwehrkräfte ausgelaufene Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen auf, die Polizei sperrte den Unfallort und nahm Ermittlungen auf. Die Beamten konnten einen Alkoholkonsum zwar ausschließen, jedoch prüfen sie den Verdacht des Sekundenschlafs: Möglich, dass der 32-Jährige kurz eingenickt war und daraufhin die Kontrolle verloren hatte. Ein Sprecher: „Die Ermittlungen in der Sache dauern an.“ (dg)