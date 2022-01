SEK stürmt Mehrfamilienhaus in Hamburg – zwei Festnahmen

Einsatzkräfte des SEK haben am Montagmittag ein Mehrfamilienhaus in Billstedt gestürmt. Zwei Personen wurden festgenommen. Vorausgegangen war dem Einsatz der mit Schutzschilden und Maschinenpistolen ausgerüsteten Beamten offenbar eine Bedrohung in Glinde (Kreis Stormarn).

Gegen 13.30 Uhr erfolgte der Zugriff durch das SEK am Letternkamp in Billstedt. Das Hamburger SEK wurde als Verstärkung durch die Kolleg:innen aus Schleswig-Holstein angefordert.

Zuvor kam es gegen 11.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Frau und dem Tatverdächtigen zu einer Bedrohungslage, so eine Sprecherin der Landespolizei Schleswig-Holstein.

SEK-Einsatz in Billstedt: Ermittlungen laufen noch

Der Tatverdächtige war nach Eintreffen der Einsatzkräfte am Tatort in Glinde nicht mehr anzutreffen. Er befand sich auf der Flucht und wurde in Billstedt in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses vermutet. Über das genaue Geschehen konnte die Landespolizei Schleswig-Holstein noch keine Angaben machen.

Die Wohnung am Letternkamp wurde gestürmt und in ihr trafen die Beamten den Tatverdächtigen, eine Frau und zwei Kinder an. Laut einer Sprecherin der Polizei Hamburg wurden der Tatverdächtige und die Frau festgenommen.

Ob die festgenommene Frau, die mit dem Tatverdächtigen in der Billstedter Wohnung angetroffen wurde, bei der vorangegangenen Auseinandersetzung eine Rolle spielt, blieb zunächst unklar. (cb)