SEK stürmt Wohnung in Hamburg – und wird fündig

Zu einem spektakulären Einsatz ist es am frühen Montagabend in Bahrenfeld gekommen. Die Polizei stürmte mit Hilfe eines Sondereinsatzkommandos (SEK) eine Wohnung. Ein Mann musste mit auf die Wache.

Der Zugriff erfolgte gegen 18.30 Uhr in einem Wohnblock in der Ebertallee. Ein Knall soll zu hören gewesen sein, dann stürmte das SEK in die Wohnung im ersten Stock.

Dort wohnt ein Mann, der in der Vergangenheit durch Bedrohungen aufgefallen sein soll. Die Polizei durchsuchte die Wohnung – und nahm einen Verdächtigen im Streifenwagen mit. Näheres konnte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage noch nicht sagen, die Ermittlungen dauern an. (rei)