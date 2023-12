Eimsbüttel: Bewaffneter Überfall auf Wettbüro – Täter flüchtig

In einem Wettbüro an der Eimsbütteler Chaussee hat es am Montagmittag einen bewaffneten Überfall gegeben. Nach ersten Informationen ist der Täter flüchtig.

Noch ist nicht viel bekannt über den Überfall auf das „Tipico“ in der Eimsbütteler Chaussee 26. Laut eines Reporters vor Ort stürmte mindestens ein Täter mit vorgehaltener Waffe das Lokal und forderte die Mitarbeiter dazu auf, Geld herauszugeben. Danach floh er. Ob der Mann Beute machte und wenn ja, in welcher Höhe, ist ebenfalls noch unbekannt.

Das könnte Sie auch interessieren: 141 Klagen! „Prozess-Lawine“ bei Hamburger Shuttledienst Moia

Die Polizei leitete demnach eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen ein. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ ist in der Luft und unterstützt die Suche. (prei)