SEK-Einsatz nach Ruhestörung: Senior greift Polizisten mit Mistforke an

Schräger Einsatz in der Nacht zum Samstag: Nachbarn rufen die Polizei wegen Ruhestörung in Langenbek – wenig später rückt das SEK an, weil der 64-Jährige Beamte mit einer Mistgabel attackiert hat.

Gegen 22.20 Uhr trafen Polizisten zum ersten Mal in der Wohnung am Elisabeth-Lange-Weg ein, weil sich Nachbarn über die Lautstärke des Bewohners beschwert hatten. Die Beamten forderten den 64-jährigen Mann zunächst auf, leiser zu sein, und fuhren wieder weg.

Wenig später beschwerten sich die Nachbarn erneut. Diesmal reagierte der Mann aber nicht ganz so einsichtig: Er leistete, wie die Polizei es gegenüber der MOPO formuliert, „Widerstand mit einem Metallgegenstand“.

Hamburg: Mann greift Polizisten mit Mistforke an – SEK-Einsatz

Die Polizisten setzten Pfefferspray gegen den Randalierer ein, woraufhin sich dieser in seine Wohnung zurückzog. Wenig später erschien er wieder an der Tür – dieses Mal hatte er eine Mistforke in der Hand und griff damit die Beamten an.

Das könnte Sie auch interessieren: Bewaffneter Überfall in Hamburg – Täter flüchtet zunächst

Die forderten das Spezialeinsatzkommando (SEK) an, das die Tür auframmte, eine Blendgranate in die Wohnung warf und den Mann überwältigte. Die Streifenpolizisten nahmen den Senior, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, fest. Ein Amtsarzt ordnete später die Unterbringung in der Forensischen Psychiatrie an.