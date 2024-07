Handyraub mit Schusswaffe in Hamburg – Verdächtiger ist erst 16!

Großeinsatz in Billstedt am Freitag: Ein Jugendlicher soll einem Mann mit vorgehaltener Schusswaffe ein Handy geraubt haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an und nahm den Tatverdächtigen fest. Er ist erst 16.

Gegen 14.30 Uhr ist laut Polizei vor der Billstedter Hauptstraße 18 ein Mann überfallen worden. Ihm wurde ein laut Polizei hochwertiges Smartphone gestohlen. Dabei soll der Täter den Mann mit einer Schusswaffe bedroht haben.

Polizei fasst zunächst einen Verdächtigen

Das Opfer alarmierte die Polizei. Nach MOPO-Informationen fahndeten sieben Streifenwagenbesatzungen nach dem Täter. Auf Höhe der Billstedter Hauptstraße 6 bis 8 fassten sie schließlich einen Verdächtigen.

Wenig später war allerdings klar: Es handelt sich nicht um den Täter. Denn das Opfer und seine Angehörigen konnten den Verdächtigen nicht identifizieren.

Billstedt: Polizei nimmt mutmaßlichen Straßenräuber fest

Daraufhin beobachteten Zivilpolizisten eine Wohnung in der Nähe des Tatortes, wie der Lagedienst der MOPO sagte. Als der Verdächtige gegen 21 Uhr den Wohnblock an der Ecke Billstedter Hauptstraße/Legienstraße verließ, nahmen ihn die Beamten fest. Es handelt sich laut Lagedienst um einen bereits polizeibekannten 16-Jährigen.

Während der jugendliche Tatverdächtige in die Untersuchungshaftanstalt gebracht wurde, durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung. Dabei stellten sie das geraubte Handy sicher. (zc/tst)