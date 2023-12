Mann hantiert mit Waffe herum: SEK-Einsatz in Hamburg nach Livestream auf YouTube

Ein Livestream auf YouTube blieb am Donnerstagabend nicht ohne Folgen. Das SEK rückte zu einem Einsatz in Wilhelmsburg aus. Ein Mann wurde abgeführt.

Gegen 20.30 Uhr erfolgte der Zugriff in einer Wohnung in der Straße Groß-Sand. Die Polizei bekam Hinweise, dass ein Mann zuvor in einem Livestream auf YouTube mit einer Waffe rumhantiert haben soll.

SEK stürmt Wohnung in Wilhelmsburg – ein Mann abgeführt

Die Beamten trafen den Verdächtigen in der Wohnung zusammen mit seinem Vater und zwei Brüdern an, wie ein Polizeisprecher der MOPO sagte. Bei der Waffe aus dem Livestream soll es sich um einen Deko-Revolver gehandelt haben.

Der Mann sei verhaltensauffällig gewesen und wurde zur weiteren Vernehmung mit auf eine Wache genommen, später aber wieder entlassen. (rei)